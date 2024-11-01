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Диетолог предупредила о вреде обезжиренного молока

Диетолог Мариан Гарсия Мартинес рассказала, что в последнее время обезжиренное молоко стало модной альтернативой обычному. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) специалистка предупредила о вреде обезжиренного молока.

Диетолог предупредила о вреде обезжиренного молока
© Lenta.ru

По словам Мартинес, при употреблении этого продукта человек не получает длительного чувства сытости, поэтому рискует в течение дня съесть больше обычного. К тому же обезжиренное молоко не такое вкусное, как обычное, и многие добавляют в него сахар.

«Если мы пьем много обезжиренного молока, мы потребляем столько же калорий, сколько если бы пили чуть меньше обычного», — отметила она.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, употребление которых помогает снизить уровень холестерина. По его словам, все продукты, содержащие пищевые волокна, обладают свойством менять «плохой» холестерин на «хороший».

ЗОЖ
Михаил Гинзбург