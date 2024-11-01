Врач назвал лучшие замороженные овощи для здоровья кишечника

Покупка замороженных овощей — один из лучших способов всегда иметь под рукой питательные продукты. Стоят такие овощи дешевле свежих, а пищевая ценность у них такая же.

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Уилл Булсевич, гастроэнтеролог и доктор медицины, назвал три типа замороженных овощей, которые приносят кишечнику наибольшую пользу.

Брокколи. Это крестоцветный овощ. В нём много клетчатки и веществ, которые борются с раком.

Бамия. Врач отметил, что она тоже полезна для кишечника.

© Ferra.ru

Корнеплоды. В регионах, где люди живут дольше обычного («синие зоны»), 65% калорий поступает из корнеплодов, бобовых и цельных зёрен.

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