Эндокринолог составила здоровое меню

Эндокринолог, эксперт по кулинарной медицине Екатерина Янг разработала «Народное меню», основанное на принципах здорового и вкусного питания. Подробными рецептами она поделилась с «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

«Можно так же вкусно и разнообразно питаться, используя полезные и сезонные продукты, делая вклад в свое здоровье и долголетие, профилактику опасных заболеваний», – отмечает эксперт.

В «Народном меню» Екатерина Янг представила полноценный рацион: мясной день, рыбный день, постный день. В каждом дне эндокринолог подобрала по два сбалансированных рецепта завтраков, обедов и ужинов. Среди блюд: плов, голубцы, уха и запеченная рыба.

© РИА "ФедералПресс"

© РИА "ФедералПресс"

Помимо этого, эксперт не забыла и о сладкоежках. Она предложила несколько вариантов полезных десертов.

© РИА "ФедералПресс"

Ранее диетолог рассказала о плюсах и минусах диет, которые были популярны в советское время. Эксперт также раскрыла, стоит ли придерживаться такого питания сейчас.