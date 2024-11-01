Врач рассказал о пользе и вреде для здоровья консервированной фасоли

Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова рассказала о пользе и вреде для здоровья консервированной фасоли.

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Эксперт отметила, что наибольшая польза фасоли — большое количество клетчатки, которой нет во многих других продуктах, в частности в картофеле. Поэтому в салатах картофель можно заменять консервированной фасолью.

Но в этом продукте много соли и специй, что не прибавляет здоровья людям с хроническими заболеваниями. Тем не менее здоровый человек может употреблять консервированную фасоль в меру.

«Если вы человек здоровый, если у вас нет проблем с гипертонией и вы не съедаете по три банки консервов в день, то проблем не вызовет. Если у вас нет проблем с солевым обменом, вы много двигаетесь, то в разумных пределах можно. В консервированных бобовых много соли и специй. А вы можете взять бобы, протушить их в томатном соусе, будет всё то же, только без такого количества добавок», — рассказала эксперт.

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