Гастрит и язвы: эксперты предупредили о вреде кофе

Несмотря на определенные положительные свойства, кофе достаточно вреден для организма человека.

Об этом в интервью «Спорт Экспрессу» заявила врач-нутрициолог Екатерина Стасюк. По ее словам, у некоторых людей этот очень популярный в России напиток может вызвать чувство беспокойства и нервозность.

При этом чувствительные люди после употребления кофе могут заметить нарушение сна, проблемы с засыпанием.

Помимо этого, отметила специалист, кофеин способен привести к аритмии и увеличить выработку желудочного сока, что может вызвать дискомфорт или обострение гастритов и язв. Высокие же дозы кофеина провоцируют диарею.

Стоить ограничить употребление кофе, добавила Стасюк, и женщинам после менопаузы. Также это стоит сделать всем тем, у кого наблюдается недостаток кальция и магния, так как напиток выводит эти микроэлементы из организма.

«Если пить кофе слишком часто, можно стать зависимым. В таком случае при отказе от напитка могут наблюдаться головные боли, усталость и раздражительность», – резюмировала врач-нутрициолог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Стасюк развеяла популярный миф об апельсиновом соке.