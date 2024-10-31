Лучшие чаи для нормализации уровня сахара в крови

Многие чаи содержат вещества, которые улучшают самочувствие и поддерживают здоровье. Вот какие виды чая считаются самыми полезными при сахарном диабете.

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Зелёный чай. Он богат катехинами, которые повышают чувствительность к инсулину, помогают регулировать уровень сахара в крови. Соединение эпигаллокатехин-3-галлат в зелёном чае снижает также риск возникновения диабета 2 типа.

Чёрный чай. Этот чай содержит полифенолы, снижающие скачки уровня сахара в крови после еды. Также чёрный чай может улучшить чувствительность к инсулину.

Ромашковый чай. Исследования показывают, что ромашка оказывает противовоспалительное действие. Она помогает снизить уровень сахара в крови, потенциально снижает риск возникновения осложнений диабета, таких как повреждение нервов и почек.

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Чай из гибискуса. Он богат антиоксидантами и помогает снизить артериальное давление и уровень холестерина у диабетиков. Это может снизить риск возникновения проблем с сердцем и сосудами, так как диабет повышает вероятность развития сердечных болезней.

Имбирный чай. Ещё один чай без кофеина. Согласно исследованиям, имбирь может помочь улучшить чувствительность к инсулину. Это играет ключевую роль при контроле диабета.

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