Диетолог объяснила, кому противопоказаны бобовые

В последние годы увлечение здоровым образом жизни и правильным питанием привело к росту популярности растительных продуктов, таких как горох, фасоль, нут и чечевица. Однако многие, заменяя ими мясо, могут столкнуться с последствиями для здоровья. Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова, автор методики «Ешь. Читай. Худей», отметила, что полностью заменить мясо бобовыми продуктами непросто.

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По словам эксперта, бобовые содержат около 20% белка и полезных аминокислот, что делает их достойной альтернативой животному белку. Также они богаты клетчаткой и микроэлементами, и не создают тех продуктов распада, что появляются при переваривании мяса. Однако бобовые не обеспечивают организм жирорастворимыми витаминами, такими как B12, усвоение которых зависит от насыщенных жиров. Богданова также отметила, что растительные продукты уступают мясу в поддержании терморегуляции организма, поэтому необходимо следить за поступлением недостающих нутриентов и микроэлементов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Полностью исключать мясо, заменяя его только бобовыми, Богданова не советует, если отсутствуют физиологические, религиозные или ментальные причины. В остальных случаях, по её мнению, мясо должно оставаться частью сбалансированного рациона.

Также специалист предостерегает от чрезмерного употребления бобовых людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Продукты с высоким содержанием клетчатки могут затруднять пищеварение и вызывать неприятные симптомы, такие как повышенное газообразование, особенно у тех, у кого есть проблемы с ферментацией и кислотностью. В подобных случаях бобовые могут лишь усугубить состояние, несмотря на свои полезные свойства, подчеркнула диетолог «Радио 1».

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