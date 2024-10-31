Эксперт выделила периоды жизни, на которые приходятся скачки старения

Старение — сложный процесс, связанный с комплексом изменений в организме. Пик таких изменений приходится на два периода: 40–45 лет и около 60 лет, об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева.

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«Вот несколько примеров изменений, которые происходят в организме в эти периоды. Около 40 лет организм начинает медленнее перерабатывать кофеин, алкоголь и жиры (в том числе, полезные). Кожа становится менее эластичной, также возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А после 60 лет нарушается метаболизм глюкозы: ткани становятся менее чувствительны к инсулину. Продолжают расти сердечно-сосудистые риски, хуже функционируют почки, снижается иммунная защита организма», – отметила врач.

По словам Табеевой, пока ученые и врачи не знают, можно ли отложить скачки старения, однако существуют меры профилактики различных заболеваний.

«К 40 годам, например, важно сократить потребление жирной пищи и алкоголя, так как эффективность переработки этих веществ заметно снижается. А в возрасте 60 лет рекомендовано пить достаточно воды, следить за состоянием почек и уровнем глюкозы в крови, даже если в более молодом возрасте он был в норме. Полезно увеличить потребление клетчатки и есть меньше жирной пищи. Но при этом следить, чтобы в организм поступало достаточно полиненасыщенных жирных кислот», – рассказала Табеева.

Кроме того, для обоих пиков старения характерна потеря мышечной массы. Чтобы сохранять мышцы, в том числе поддерживать здоровье сердца, следует больше заниматься спортом. Но нагрузки важно подбирать в соответствии с состоянием организма — чтобы не допускать перегрузок и травм.