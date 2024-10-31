Диетолог рекомендует заменить сливочное масло мягким маргарином

В продукте животного происхождения содержатся «исключительно трансжиры».

Растительные масла должны преобладать в рационе, рассказала Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Даже количество оливкового масла мы должны контролировать, любое масло. Преобладать это должно над сливочным. То, что сейчас вошло в рекомендации большинства европейских стран, вклинилось и укрепилось, эта промежуточная история, как перейти от сливочного масла, но при этом как флажок — растительные жиры, они же жидкие. Перейти к тому, что сказать: «Не ешьте совсем сливочное масло ешьте только жидкое». Психологический паттерн не срабатывает, люди всё равно хотят что-то намазать. Намазать можно только мягкий маргарин. Название очень странное, потому что есть флешбэк с классическим старым маргарином. Исключительно трансжиры [содержатся в сливочном масле — прим. ГМ]. Сейчас современные стратегии по поводу профилактики сердечно-сосудистых заболеваний говорят, что нужно уходить от сливочного масла и переходить на мягкий маргарин — это растительные масла, которые без гидрогенизации изменили свою структуру вместе с водой, стали мягкие».

Ранее диетолог посоветовала не употреблять бутерброды с маслом и сыром. Подобные продукты сочетать не следует. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.