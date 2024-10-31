Малышева раскрыла главный миф о приеме витамина D

Многие считают, что прием витамина D должен осуществляться вместе с другими полезными соединениями. Однако доктор Елена Малышева считает, что это неправильно.

Например, многие считают правильным принимать витамин D вместе витамином К или кальцием. Малышева вместе с коллегами в эфире программы «Жить здорово!» развеяла этот миф. По ее словам, соблюдение подобных рекомендаций наоборот может навредить.

Как подчеркнул приглашенный в эфир доктор Андрея Продеус, витамин К и вовсе может быть фактором появления тромбов, пишет «МК», сообщает Радио «Комсомольская правда».

Ранее Малышева назвала соус, который снижает риск развития рака.