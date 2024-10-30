Подолог объяснил, как сохранить стопы и кисти здоровыми

Мозоли, натоптыши, проблемы с пяточной шпорой, грибок, трещины – все эти и другие проблемы находятся в ведении подолога. Это специалист, занимающийся заболеваниями кожи и ногтей стопы и кистей. О том, как сохранить стопы и кисти здоровыми, нам рассказала медсестра – подолог Нижегородского филиала государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Екатерина Эсен.

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Одна из самых частых проблем, с которыми обращаются к подологу люди среднего и зрелого возрастов – мозоли.

«Многие пациенты предпринимают попытки самостоятельно избавиться от мозолей с помощью аптечных препаратов, однако самолечение может привести к нежелательным последствиям, включая химические ожоги, – поясняет Екатерина Эсен. – Существует несколько видов мозолей, которые могут быть удалены только квалифицированным специалистом-подологом. Некоторые наросты, ошибочно принимаемые за мозоли, могут на самом деле являться бородавками, вызванными вирусом папилломы человека».

Одно из наиболее частых заболеваний стоп и кистей является онихомикоз, или грибок. По словам специалиста, использование хирургических методов для удаления поражённых ногтей не рекомендуется, поскольку это может привести к нежелательным последствиям. Лечением заболевания занимается дерматолог в сочетании с методами подолога.

Работы у подологов прибавилось после появления гель-лака для ногтей.

«Из-за нарушений рекомендаций производителей не носить такое покрытие более двух недель, мы часто сталкиваемся с поражениями ногтей синегнойной палочкой – аэробной бактерией, которая успешно размножается в условиях недостатка воздуха и созданного "парникового эффекта", – говорит специалист. – Кроме того, цветное покрытие маскирует проблему, делая её менее заметной. Чтобы избежать повреждений ногтевой пластины, нужно своевременно менять покрытие и использовать уходовое антибактериальное средство для кутикулы».

Немало пациентов приходит с последствиями неудачного педикюра, например, слишком глубокого удаления кожи на пятках.

«Наша кожа – сложный орган, она наращивает дополнительные слои там, где нужна защита, – поясняет Екатерина Эсен. – И если срезать кожу слишком глубоко, она начнёт защищаться, увеличивая ороговевший слой. Снимать кожу до розовых пяток категорически нельзя!»

Кроме того, натоптыши и мозоли могут быть следствием неправильной биомеханики стопы. Поэтому после первичного визита к подологу пациент направляется к ортопеду для диагностики и подбора индивидуальных ортопедических стелек.