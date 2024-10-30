Диетолог назвал полезные морсы для пожилых

Морсы из черноплодной рябины, черники, брусники и малины особенно полезно употреблять в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, напиток из черноплодной рябины содержит калий и помогает понизить артериальное давление.

"В черноплодке есть витамин P. Он укрепляет капилляры, сосуды. Часто у пожилых бывают проблемы с сосудистой системой, повышением давления, поэтому морс из черноплодки будет очень кстати", – подчеркнула эксперт.

Не менее полезен напиток из черники. Он содержит антиоксиданты, благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, предотвращает окисление липидов (атеросклероз) и укрепляет мелкие капилляры.

"Морс из брусники или клюквы – натуральный антибиотик. Содержащиеся в этих ягодах вещества не дают прилипать бактериям к стенкам мочевыводящей системы, в частности мочевого пузыря. Поэтому они помогают в профилактике циститов, уретритов, а также оказывают мочегонное действие".

В свою очередь, для укрепления иммунной системы, связок, сухожилий и сосудов пожилым можно пить морс из черной смородины – он содержит много витамина C.

"В малиновом морсе много салициловой кислоты – это то же самое, что аспирин. Салицилаты понижают уровень воспаления, а у пожилых очень часто присутствует постоянный воспалительный процесс, который дальше приводит к атеросклерозу, диабету и разрушению суставов, – указала диетолог. – Морс из малины разжижает кровь, помогает в профилактике образования тромбов. Кровь лучше течет, лучше кровоснабжаются органы, получают питание, кислород".

По словам Соломатиной, чтобы получить пользу, пожилым достаточно пить стакан морса в день.

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