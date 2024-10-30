Нутрициологи рассказали, какие овощные консервы стоит покупать
Сезон дешевых свежих овощей, выращенных в открытом грунте, подошел к концу, и покупатели теперь стоят перед выбором: покупать ли более дорогие тепличные овощи или заменять их консервированными. Нутрициологи Юлия Чернобровкина и Анна Баженова рассказали "Российской газете" о плюсах и минусах овощных консервов.
Опрос, проведенный аналитическим агентством OMI и крупным российским производителем овощных переработанных продуктов, показал, что россияне довольно придирчиво относятся к составу овощных консервов: 61% предпочитают натуральные томатные продукты с минимальным количеством добавок, таких как сахар, соль, уксус и консерванты.
Согласно исследованию, при выборе томатной продукции (томатной пасты, кетчупа, протертой мякоти томатов и других продуктов) для большинства россиян на первом месте стоит натуральный состав.
Второй по значимости критерий выбора - насыщенный вкус и консистенция, характерные для настоящих помидоров - об этом сообщили 52% участников опроса.
«Выбирая консервированные овощи, нужно помнить, что они могут стать источником скрытого сахара и "лишней" соли. Рекомендованная ВОЗ норма потребления соли для здорового человека составляет не более 5 г в день. Это стоит учитывать, и отдавать предпочтение продуктам с пониженным содержанием или без добавления соли и сахара», — объяснила нутрициолог Юлия Чернобровкина.
Также почти каждый третий респондент (27%) сообщил, что обращает внимание на соответствие состава продукта, указанного на этикетке, его реальным вкусовым качествам. Напомним, что требование Роспотребнадзора к производителям продуктов питания - обязательно указывать все ингредиенты на упаковке продукта, чтобы покупатели получали полную и достоверную информацию о его составе и калорийности.
Каждый третий участник исследования (также 27%) рассказал, что для него важно, чтобы томатные консервы производились именно в России и были доступны в магазинах. Многие используют их в домашней кухне - для приготовления пиццы, пасты, лазаньи, других популярных блюд.
«Консервированные и переработанные продукты прекрасно могут дополнить и разнообразить рацион. Следует выбирать те консервы, в которых минимум сахара и соли. Например, сейчас у покупателей особенно популярны консервированные фасоль, горошек, кукуруза, протертая мякоть томатов без добавления сахара - это полноценная альтернатива свежим овощам», — считает нутрициолог Анна Баженова.
Томатные продукты с минимумом добавок или вовсе без них сохраняют полезные вещества, содержащиеся в свежих овощах, а иногда их количество при переработке становится даже больше. Например, известный антиоксидант ликопин, который помогает укрепить иммунную систему, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, содержится и в томатной пасте, и в томатном соке - и там его больше, чем в свежем помидоре. Современные технологии переработки овощей позволяют сохранить в готовом продукте витамины А, С, Е, микроэлементы, необходимые для полноценного рациона.
«Мы видим, что спрос на натуральные продукты растет, это осознанный выбор потребителей, который подтверждается цифрами. Например, спрос на протертую мякоть томатов вырос примерно на 45% за год. Люди все больше задумываются о том, что они едят», — прокомментировала итоги опроса бренд-менеджер компании "Пиканта" Анна Киричек.