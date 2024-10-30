Нутрициологи рассказали, какие овощные консервы стоит покупать

Сезон дешевых свежих овощей, выращенных в открытом грунте, подошел к концу, и покупатели теперь стоят перед выбором: покупать ли более дорогие тепличные овощи или заменять их консервированными. Нутрициологи Юлия Чернобровкина и Анна Баженова рассказали "Российской газете" о плюсах и минусах овощных консервов.

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Опрос, проведенный аналитическим агентством OMI и крупным российским производителем овощных переработанных продуктов, показал, что россияне довольно придирчиво относятся к составу овощных консервов: 61% предпочитают натуральные томатные продукты с минимальным количеством добавок, таких как сахар, соль, уксус и консерванты.

Согласно исследованию, при выборе томатной продукции (томатной пасты, кетчупа, протертой мякоти томатов и других продуктов) для большинства россиян на первом месте стоит натуральный состав.

Второй по значимости критерий выбора - насыщенный вкус и консистенция, характерные для настоящих помидоров - об этом сообщили 52% участников опроса.

«Выбирая консервированные овощи, нужно помнить, что они могут стать источником скрытого сахара и "лишней" соли. Рекомендованная ВОЗ норма потребления соли для здорового человека составляет не более 5 г в день. Это стоит учитывать, и отдавать предпочтение продуктам с пониженным содержанием или без добавления соли и сахара»‎, — объяснила нутрициолог Юлия Чернобровкина.

Также почти каждый третий респондент (27%) сообщил, что обращает внимание на соответствие состава продукта, указанного на этикетке, его реальным вкусовым качествам. Напомним, что требование Роспотребнадзора к производителям продуктов питания - обязательно указывать все ингредиенты на упаковке продукта, чтобы покупатели получали полную и достоверную информацию о его составе и калорийности.

Каждый третий участник исследования (также 27%) рассказал, что для него важно, чтобы томатные консервы производились именно в России и были доступны в магазинах. Многие используют их в домашней кухне - для приготовления пиццы, пасты, лазаньи, других популярных блюд.

«Консервированные и переработанные продукты прекрасно могут дополнить и разнообразить рацион. Следует выбирать те консервы, в которых минимум сахара и соли. Например, сейчас у покупателей особенно популярны консервированные фасоль, горошек, кукуруза, протертая мякоть томатов без добавления сахара - это полноценная альтернатива свежим овощам»‎, — считает нутрициолог Анна Баженова.

Томатные продукты с минимумом добавок или вовсе без них сохраняют полезные вещества, содержащиеся в свежих овощах, а иногда их количество при переработке становится даже больше. Например, известный антиоксидант ликопин, который помогает укрепить иммунную систему, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, содержится и в томатной пасте, и в томатном соке - и там его больше, чем в свежем помидоре. Современные технологии переработки овощей позволяют сохранить в готовом продукте витамины А, С, Е, микроэлементы, необходимые для полноценного рациона.