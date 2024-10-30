Диетолог сравнил сахарную зависимость с наркотической

Сахарной зависимости как медицинского диагноза не существует, однако ее можно сравнить с алкогольной или наркотической. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. По его словам, современные исследования приводят все больше доказательств того, что зависимость от сладкого существует.

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«Недавно были проведены интересные исследования, когда выявили, что ответ определенных участков лобной доли головного мозга похожий как при употреблении сахара, так и при употреблении никотина — наркотика. <...> Думаю, время, когда зависимость от быстрых углеводов будет признана в виде официального диагноза, не за горами», — отметил врач.

Чтобы избавиться от тяги к сладкому, важно провести тщательную диагностику, поскольку проблема может быть не физической, а поведенческой, добавил он.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого объяснила, как побороть сахарную зависимость. По ее словам, важно постепенно снижать потребление сладостей, использовать натуральные сахарозаменители вроде стевии и следить за сбалансированностью рациона, добавляя белок, клетчатку и здоровые жиры.

Ранее британский аудиолог Роб Ормерод предупреждал, что высокий уровень сахара в крови может спровоцировать ухудшение слуха.