Врач рассказал, как сохранить здоровье легких в пожилом возрасте

Отказ от курения, регулярное употребление сливочного масла и прививка от пневмонии помогут сохранить здоровье легких в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, часто пожилые имеют определенные проблемы с легкими. Чтобы держать ситуацию под контролем, нужно выполнять все рекомендации врача и принимать нужные лекарства. Кроме того, можно пройти курортное лечение – например в соляных пещерах.

"Можно также привиться от пневмонии, чтобы защититься от тяжелого течения заболевания, – добавил Кондрахин. – Кроме того, легкие питаются жирами в прямом смысле слова. Поэтому человеку, у которого проблемы с легкими, нужно употреблять жиры. Но если мы будем есть их много, можно загубить сердце холестерином. Поэтому норма – 10 граммов сливочного масла в день".

Врач также рекомендовал отказаться от курения, так как оно "бьет" по легким и вызывает проблемы со здоровьем.

В свою очередь, при появлении кашля и насморка Кондрахин посоветовал не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалисту.

"Можно недооценить проблему и запустить болезнь. Человек просто потеряет время, и дальше его будет просто тяжело вывести на нормальный уровень", – отметил терапевт.

Ранее Кондрахин посоветовал во время отопительного сезона поддерживать в квартире влажность выше 40%. Специалист предупредил, что слишком сухой воздух в помещении может привести к сухости кожи, слизистых и волос. Сухая слизистая в свою очередь делает организм более уязвимым перед инфекциями. Увлажнять воздух можно с помощью специальных приборов либо просто поставив таз с водой рядом с батареей.