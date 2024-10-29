Ошибки в использовании презерватива, которые приводят к его разрыву

Барьерная защита, несмотря на критику, остается одним из самых популярных методов контрацепции. Но даже надежность способа, многие совершают ошибки, из-за которых даже самый качественный презерватив теряет защитные свойства. О том, как мы сами подвергаем себя риску, неправильно используя латексное изделие, нам рассказала сексолог Софья Кривова.

У презерватива только одна рабочая сторона

Кажется, ошибиться с использованием презерватива невозможно. Тем не менее до сих находятся люди, которые уверены в том, что у презерватива две стороны и они обе подходят для использования. Эта ошибка в топе самых популярных. Чтобы понять, какой стороной надевать презерватив, аккуратно откройте упаковку и найдите выпуклый кончик. Не выворачивая изделие, достаньте из упаковки — выпуклый кончик всегда является наружней стороной.

Презерватив всегда одноразовый

Стремление сэкономить на средствах контрацепции еще никого не доводило до добра. Особенно опасна экономия на барьерной контрацепции с непроверенным партнером.

Софья: «У каждого презерватива определенное количество лубриканта. Он нужен не только для комфорта обоих партнеров, но и для сохранности латексной поверхности».

Даже дополнительный лубрикант не спасет презерватив во время повторного использования — он просто разорвется. Не стоит так рисковать.

Неподходящий лубрикант

К слову о лубрикантах. Далеко не каждое средство совместимо с латексными изделиями. Внимательно читайте, из чего состоит презерватив и с какими лурикантами он совместим. Абсолютное большинство латексных презервативов несовместимы с лубрикантами на масляной основе, а потому делайте акцент на водных составах.

Неправильный размер

Можно поспорить, что стандартные презервативы подходят большинству мужчин, но и здесь есть свои нюансы. Как говорит наш эксперт, сегодня представлено довольно много продуктов-«маломерок». Речь чаще всего идет об азиатских средствах контрацепции, где стандарты совершенно другие. Если вы не уверены в том, что презерватив подойдет вашему партнеру, переложите право выбора барьерной защиты на мужчину, но убедитесь, что он все же приобретет средство защиты.