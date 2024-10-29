Грецкие орехи: питательная мощь или скрытая угроза

Грецкие орехи очень вкусный и калорийный продукт. Это одни из самых полезных орехов, ведь они содержат в себе множество витаминов и микроэлементов. О том, какую пользу они приносят организму и какие опасности таят, WomanHit рассказала консультант по психологической коррекции веса, нутрициолог Ольга Багрий.

Польза грецких орехов

Это словно маленькие фитнес-тренеры для организма. Они содержат витамины группы В, Е, РР, С, а также магний, калий, медь, фосфор, цинк, марганец, фтор, железо и аминокислоты. Кроме того, в них есть омега - 3, омега — 6 и омега — 9. По словам нашего эксперта, для организма они несут массу пользы:

Улучшают работу мозга — достаточно пары орешков в день, и ваша память скажет спасибо.

— достаточно пары орешков в день, и ваша память скажет спасибо. Снижают уровень стресса — легко бороться с перенапряжением, когда в организме работают омега−3 и антиоксиданты.

— легко бороться с перенапряжением, когда в организме работают омега−3 и антиоксиданты. Поддерживают красоту — мечтаете о крепких ногтях и здоровой коже? В этих орехах море витамина Е и других полезных веществ, нужных для сияния.

— мечтаете о крепких ногтях и здоровой коже? В этих орехах море витамина Е и других полезных веществ, нужных для сияния. Улучшают работу сердца — благодаря омега-кислотам, орехи помогают снизить уровень холестерина, а также уменьшают артериальное давление.

— благодаря омега-кислотам, орехи помогают снизить уровень холестерина, а также уменьшают артериальное давление. Контроль диабета — продукт имеет низкий гликемический индекс и не повышает содержание сахара в крови.

— продукт имеет низкий гликемический индекс и не повышает содержание сахара в крови. Профилактика и борьба с раком — по данным исследований, у людей с онкологией грецкий орех помог замедлить рост опухоли.

Могут ли грецкие орехи навредить

Польза этого продукта неоспорима, но и вред, конечно, тоже есть. Вот кому нужно быть аккуратнее с орехами, по словам нашего эксперта:

Аллергикам: орехи — один из сильнейших аллергенов. Тем, кто на диете — орешки коварны: пара горстей — и вот уже плотный перекус. А грецкие орехи особенно калорийны. Людям с заболеваниями печени и ЖКТ — продукт может быть тяжелым для их систем.

Сколько орехов можно съедать

«Самое правильное — 5—7 орехов в день (примерно 30 г). Это золотая середина: и пользы много, и тяжести никакой. Так что не стоит закидываться орехами горстями: организм не оценит, и весь оздоровительный эффект уйдет вместе с дискомфортом», — рассказывает нутрициолог.

Термическая обработка: печь, варить или жарить

Практически нет такого ореха, который бы мы не использовали в различных рецептах. Они появляются в салатах, десертах и даже горячих блюдах. Но можно ли их так употреблять и насколько влияет обработка на их пользу, рассказала наш эксперт.

Сырые — самые полезные, ведь все витамины и минералы тут как родные.

— самые полезные, ведь все витамины и минералы тут как родные. Жареные — лакомство, конечно, вкусное, но огонь и масло уменьшают количество витаминов. И не переборщите с жаркой: вместо пользы можете получить вредные соединения.

— лакомство, конечно, вкусное, но огонь и масло уменьшают количество витаминов. И не переборщите с жаркой: вместо пользы можете получить вредные соединения. Запеченные — компромисс. Запекать можно в духовке при 150–160°C: орехи останутся полезными, но будут мягче для пищеварения.

— компромисс. Запекать можно в духовке при 150–160°C: орехи останутся полезными, но будут мягче для пищеварения. Вареные — пожалуй, нет. При варке они теряют вкус и становятся, прямо скажем, никому не нужной кашицей.

— пожалуй, нет. При варке они теряют вкус и становятся, прямо скажем, никому не нужной кашицей. Замороженные — отличный способ сохранить их свежими и полезными надолго. В морозилке они не теряют своих витаминов, остаются вкусными и не горкнут, ведь холод замедляет окисление жиров. Чтобы заморозить орехи, нужно использовать герметичные контейнеры или пакеты — это защитит их от посторонних запахов и не даст высохнуть.

Ореховый итог

Грецкие орехи — это заряд бодрости и здоровья, но и с ними нужно уметь держать баланс.