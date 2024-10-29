Названы продукты, которые помогут предотвратить деменцию

Деменция — заболевание, от которого не застрахован никто. Однако профилактические меры могут свести риск потери памяти к минимально возможному. Следующие 9 продуктов доказанно защищают здоровье мозга.

© Super.ru

Брокколи

Брокколи — невероятно полезный овощ из семейства крестоцветных, который содержит в себе в том числе сульфорафан — органическое соединение растительного происхождения, которое обладает широким спектром полезных свойств для здоровья: способствуют уменьшению воспаления и улучшению здоровья мозга. Исследование, опубликованное в журнале Brain Circulation в 2019 году, показало, что сульфорафан является важным антиоксидантом и обладает противовоспалительными свойствами, помогая защитить нервную систему и снизить нагрузку на организм от распространенных заболеваний.

Авокадо

Известно, что авокадо содержит полезные мононенасыщенные жиры, которые помогают предупредить сосудистые заболевания и обеспечивают мозг энергией без проблем, связанных с простыми углеводами или насыщенными жирами. Чем не повод сделать авокадо частью рациона, будь то завтрак или закуска с гуакамоле? А еще авокадо — достойный перекус, который можно взять с собой.

Черника

Черника полезна для здоровья мозга благодаря содержанию флавоноидов, которые обладают нейропротекторными свойствами и, как было доказано, повышают нейропластичность и мозговой кровоток. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Neuroscience в 2022 году, у пожилых людей, употреблявших дикорастущую чернику, скорость переработки информации увеличилась, что позволяет предположить, что черника может замедлить снижение когнитивных способностей.

Эти маленькие ягоды богаты антиоксидантами, в том числе антоцианами, которые защищают мозг от окислительного стресса и воспаления.

Яйца

Яйца принято включать в рацион в качестве источника доступного белка, однако есть еще одна причина, по которой на этот продукт стоит обратить внимание: в желтке содержится холин. Это вещество необходимо для выработки организмом ацетилхолина — важного для парасимпатической нервной системы и памяти нейромедиатора. Хотя холин содержится в некоторых других продуктах, яичные желтки вне конкуренции из-за высокой концентрации вещества.

Тунец

Тунец содержит аминокислоту тирозин, важный компонент для выработки двух основных нейромедиаторов в головном мозге — дофамина и норадреналина. Дофамин — это нейромедиатор левого полушария мозга, а норадреналин — нейромедиатор правого полушария. Кроме того, тунец содержит креатин в высоких концентрациях. Это вещество способствует поступлению воды в клетки мозга и мышц, предотвращая их обезвоживание.

Листовая зелень

Недаром диетологи рекомендуют пациентам есть больше листовой зелени: она богата витаминами, минералами и антиоксидантами. Кроме того, способствует здоровому функционированию мозга, уменьшая воспаление и улучшая когнитивные функции. Содержит она и магний — важный минерал, который помогает расслабить организм, снижает кровяное давление и устраняет последствия стресса.

Ферментированные продукты

Будь то кимчи, кефир, чайный гриб, квашеная капуста или йогурт — они могут быть полезны для мозга. Исследования показали, что мозг и кишечник взаимодействуют через нервную и иммунную системы. Таким образом, изменение состава бактерий в кишечнике с помощью пробиотиков и пребиотиков может сыграть определенную роль в замедлении развития всех возрастных заболеваний, включая те, которые поражают головной мозг.

Имбирь

Имбирь является мощным противовоспалительным средством, которое, как было доказано, улучшает когнитивные функции. Считается, что антиоксидантные свойства имбиря также защищают нейроны от окислительного стресса, который лежит в основе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Лосось

Справедливости ради заметим, что омега-3 жирными кислотами богаты не только лососевые, но и скумбрия, сельдь, сардины и другие виды рыбы. Эти незаменимые жиры имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга и связаны с улучшением памяти, регулированием настроения и снижением риска когнитивных нарушений, а также важны для создания новых нервных клеток и защиты клеток мозга от повреждений.