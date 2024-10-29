Нарколог резко высказался о москвичке, впавшей в кому после 20 шотов

Москвичка, выпившая 20 шотов в баре «Руки вверх» и впавшая в кому, употребила лошадиную дозу алкоголя, заявил психиатр-нарколог Василий Шуров. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что она за короткий промежуток времени выпила минимум 600 мл крепкого алкоголя. По его словам, неудивительно, что девушка впала в кому.

Если девушка выпила 20 шотов за короткий период времени, то получается, она или 600 мл крепкого алкоголя получила, или литр. Что удивляться, что она впала в кому и лежит в реанимации? Если девушка вступила в соревнования и за час выпила лошадиный объем, а надо еще учитывать, что у женщин более слабая ферментная система, как правило, меньше масса, мы видим результат, — пояснил нарколог.

Врач уточнил, что алкоголь — это интоксикант, нейротропный депрессорный яд. По его словам, печень может в час переработать примерно 10 мл чистого алкоголя. Нарколог обратил внимание, что девушка, выпившая 20 шотов, может остаться инвалидом, если выживет.

Какие-либо советы от меня, сколько можно выпить и не умереть, я советую не спрашивать, потому что все очень индивидуально. Есть люди талантливые, которые могут и два литра выпить, отряхнуться и пойти. А есть люди, которые на спор выпивают даже не смертельную дозу, и их успешно закапывают, — добавил Шуров.

Ранее в Сети появилось видео, на котором 24-летняя посетительница бара «Руки вверх» на спор выпила подряд 20 шотов, в которых в том числе был крепкий алкоголь. После этого девушка упала в обморок. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи не смогли откачать девушку. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.