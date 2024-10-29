В Госдуме не усмотрели опасности в идеологии бодипозитива

Запрещать её не стоит.

При этом важно понимать, что ожирение вредно для всех органов и систем организма.

«Тросточкой» тоже быть нельзя.

Такие заявления в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сделал первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов.

«Запрещать [бодипозитив — прим. ГМ] не надо. Если есть такая пропаганда на уровне социальных сетей, на уровне разговоров, то таким методом надо разъяснять, что ожирение – это опасно. 30% превышение норматива индекса массы тела человека — это уже начинает становиться опасным. Потому что это и сердечно-сосудистые заболевания, и печень может быть повреждена. Поэтому надо людям разъяснять, что совсем худеньким быть, как тросточка, – это, конечно, другая крайность. Индекс массы тела лучше соблюдать».

Тумусов также призвал питаться сбалансированно. Отслеживать индекс массы тела — это «модно и престижно», отметил депутат.

«Самое главное — правильное питание. Тут в первую очередь надо начать питание разъяснять. Что сбалансированное количество мы должны потреблять, начиная с белка, углеводов, жиров, витаминов и минеральных веществ. Должны сбалансированно кушать. Перевеса не должно быть. Жарить лучше не всегда. Такое разъяснение надо делать — это первое. Второе, лучше говорить о том, что есть индекс массы тела. И модно, скорее всего, соблюдать его. То есть не превышать норматив. Это лучше, это модно, это престижно».

В сентябре Михаил Мурашко назвал число страдающих ожирением россиян. Это — около 40 миллионов человек. По словам министра здравоохранения, это заболевание запускает целый каскад других проблем со здоровьем, в частности, сахарный диабет второго типа и гипертонию. Глава Минздрава отметил, что ключевое решение проблемы ожирения — это профилактика. При этом, по мнению Мурашко, крайне важно, чтобы граждане прислушивались к советам врачей.