Сексолог рассказал, в каком случае мужчинам нужно бить тревогу

Половой акт, который длится менее двух минут, является поводом для тревоги у мужчин, предупредил сексолог Павел Фельдман. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что также опасения должны вызывать проблемы с эрекцией, из-за которых мужчина не может осуществить полноценный половой акт.

Когда мужчине нужно бить тревогу и обращаться за помощью? Когда есть проблемы с эрекцией, из-за которых он не может осуществить полноценный половой акт, то есть перед началом или в процессе член становится вялым. Либо когда продолжительность полового акта составляет менее двух минут, то есть присутствует быстрая эякуляция при малейшей стимуляции, — пояснил сексолог.

Фельдман уточнил, что, если мужчина перевозбудился, но после этого способен на более длительный половой акт, переживать из-за этого не стоит. Специалист поделился, что нормой считается, когда процесс длится от 5 до 10 минут без учета предварительных ласк.

Если мужчина перевозбудился и закончил из-за этого быстро, но после способен на более длительный половой акт, тогда все в порядке. Среднее время полового акта, которое считается нормой, — это 5–10 минут без учета предварительных ласк, то есть непосредственно время самого проникновения, — заключил Фельдман.

Уролог Ильнур Аглиуллин ранее рассказал, что помидоры, морковь и брокколи могут улучшить потенцию. По его словам, также оказать положительный эффект могут гранатовый сок и зеленый чай. Специалист отметил, что важно пить достаточное количество воды в день.