Макадамия: польза, вред и калорийность самого дорогого ореха

Макадамия — это орех, который считается одним из самых дорогих в мире. На маркетплейсах цена за килограмм макадамии в скорлупе стартует от 600 рублей, очищенной — от 1100 рублей. Этот орех не только обладает уникальными вкусовыми качествами, но и содержит множество полезных для организма веществ. Из-за этого макадамию активно используют в кулинарии, косметологии и медицине. Где растет этот питательный орех, как он влияет здоровье и кому нельзя его есть — в материале «Ленты.ру».

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Что такое макадамия и где она растет

Макадамия — это дерево высотой до 15 метров, относящееся к семейству протейных (Proteaceae). Его плоды — круглые орехи, покрытые прочной темно-зеленой или коричневой скорлупой. Внутри скорлупы находится ядро светло-кремового или желтоватого цвета, которое и употребляют в пищу. Как и дерево, орехи называют макадамией.

Родина макадамии — Восточная Австралия. Аборигены активно использовали плоды дерева в качестве еды и называли их «муллимбимби», «бумера» или «киндал-киндал». Слово «макадамия» придумал в XIX веке австралийский ботаник Фердинанд фон Мюллер, который впервые описал растение и назвал его в честь своего друга — тоже ботаника и химика, шотландца Джона Макадама. В начале XX века макадамия распространилась и в другие регионы мира, такие как Южная Африка, Гавайи и Латинская Америка, где климатические условия благоприятны для роста этого дерева.

Почему макадамия считается одним из самых дорогих орехов?

Такие орехи стоят очень дорого, так как деревья, на которых они растут, начинают плодоносить не сразу, а только через 7-10 лет с момента посадки. С тех пор они созревают пять-шесть раз в год. Собирают орехи обычно вручную: это очень сложный и кропотливый процесс, так как скорлупа макадамии в пять раз тверже, чем скорлупа фундука. При этом понять, когда орех созрел, визуально очень трудно, поэтому приходится ждать, когда он сам упадет на землю. При этом свежими орехи остаются не так уж долго. Хранить макадамию в прохладном и сухом месте можно не более года. А очищенные орехи в вакуумной упаковке — около шести месяцев, но только если они лежат в холодильнике.

Состав макадамии

Калорийность

В 100 граммах макадамии содержится:

калорийность — 718 килокалорий;

белок — 7,91 грамма;

жиры — 75,8 грамма;

углеводы — 13,8 грамма;

клетчатка — 8,6 грамма.

Питательные вещества

Орех макадамия неслучайно известен как «король орехов» — в нем содержится целый ряд полезных веществ, необходимых для здоровой работы организма.

Орехи макадамии богаты витаминами группы B, такими как тиамин, рибофлавин, ниацин и пиридоксин. Они отвечают за здоровый обмен веществ и поддержку нервной системы. Витамин Е, который также содержится в орехах, является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от окислительного стресса.

Помимо этого, в макадамии высокая концентрация калия, кальция, магния, железа и цинка, необходимых для поддержания электролитного баланса и нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Также в одной порции (28 граммов) ореха содержится 58 процентов дневной нормы марганца, который отвечает за здоровье хрящевой и костной ткани и стабильную работу опорно-двигательного аппарата.

Наконец, макадамия богата мононенасыщенными жирными кислотами (омега-9), такими как олеиновая кислота. Эти жиры способны улучшать липидный профиль крови, а также снижать уровень «плохого» холестерина и увеличивать количество «хорошего».

Польза макадамии для здоровья

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Особые жиры, содержащиеся в макадамии, положительно влияют на сердце и сосуды. Регулярное употребление орехов помогает снизить уровень общего холестерина и уменьшить вероятность развития атеросклероза, что, в свою очередь, снижает риск сердечных приступов и инсультов.

Магний, содержащийся в орехах, способствует нормализации артериального давления, а клетчатка — снижению уровня глюкозы в крови.

Улучшение пищеварения

Орехи макадамии содержат клетчатку, которая способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Она нормализует работу кишечника, предотвращает запоры, улучшает усвоение питательных веществ и способствует детоксикации организма.

Профилактика преждевременного старения

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов орехи макадамии способны замедлять процесс старения, положительно воздействуя на кожу и волосы.

Поддержание иммунной системы

Витамины и минералы, содержащиеся в макадамии, играют важную роль для укрепления иммунитета: активации защитных сил организма и нейтрализации инфекций. Антиоксиданты помогают уменьшить воспалительные процессы, что способствует снижению риска хронических заболеваний, а полезные белки и жиры помогают организму быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.

Снижение риска метаболического синдрома

Метаболический синдром — это болезненное состояние, связанное с повышенной устойчивостью тканей к воздействию инсулина. Из-за этого у человека повышается холестерин и уровень сахара в крови, что может привести к инсульту и развитию сердечных заболеваний. Исследования показывают, что эти орехи могут защищать как от метаболического синдрома, так и от диабета второго типа.

Также есть медицинские работы, утверждающие, что орехи макадамии позитивно воздействуют на работу головного мозга и могут улучшать память (однако по этому вопросу необходимы дальнейшие исследования).

«В целом состав ореха макадамии не уникален. Диетологи всегда приветствуют разнообразие рациона, поэтому я рекомендую употреблять разные виды орехов, ведь пользы в них не меньше, чем в макадамии», — рассказала «Ленте.ру» эндокринолог и диетолог Медцентра доктора Александровского Роза Гарасим.

Вред макадамии

Хотя орехи макадамии обладают множеством полезных свойств, их употребление может быть связано с некоторыми рисками.

Аллергические реакции

Как и любые орехи, макадамия может вызвать аллергию у некоторых людей. Симптомы могут включать зуд, сыпь, отек губ, языка и горла, затрудненное дыхание и даже анафилаксию — тяжелую аллергическую реакцию, которая требует немедленного медицинского вмешательства.

Если у вас есть аллергия на другие виды орехов, стоит вводить макадамию в рацион постепенно, а лучше — предварительно проконсультироваться с врачом-аллергологом/

Проблемы с пищеварением

Из-за высокого содержания жиров макадамия может вызвать расстройства пищеварения, особенно у тех, кто страдает заболеваниями печени или поджелудочной железы. Среди побочных симптомов также вздутие, тошнота и диарея.

Проблемы с мочеполовой системой

Макадамия содержит оксалаты — вещества, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к мочекаменной болезни.

Набор веса

«Несмотря на все полезные свойства макадамии, стоит помнить о том, что это орех. Все орехи достаточно калорийны, а макадамия — один из самых калорийных: в 100 граммах макадамии содержится более 700 килокалорий. Увлекшись ее положительными свойствами и приятным вкусом, легко переесть и набрать много лишних калорий. Чтобы этого не произошло, стоит съедать не более 30 граммов макадамии в день», — отметила Роза Гарасим.

Несовместимость с лекарствами

Некоторые активные компоненты макадамии могут влиять на эффективность определенных лекарств. В частности, большое содержание жиров может замедлить усвоение препаратов, которые требуют быстрого растворения в кишечнике.

Отдельно стоит отметить, что макадамию нельзя давать собакам. Для них этот орех токсичен: даже небольшая порция может вызвать серьезное отравление.

Макадамия в индустрии красоты

Макадамия часто используется в косметологии благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам. Масло этих орехов обладает легкой текстурой, быстро впитывается в кожу и не оставляет жирного блеска.

Оно активно применяется при изготовлении кремов, масок и шампуней, поскольку глубоко увлажняет кожу и возвращает ей эластичность и здоровый блеск, а также делает волосы менее сухими и ломкими.

Рецепты с макадамией

Орехи макадамии — полноценный кулинарный ингредиент, который можно есть как самостоятельно, в чистом виде, так и в сочетании с овощами, фруктами и молочными продуктами. Макадамия подходит в качестве начинки для десертов, а также — в тертом виде — для украшения тортов, выпечки, салатов.

Печенье с орехами макадамия и белым шоколадом

Ингредиенты

150 граммов сливочного масла;

150 граммов коричневого сахара;

100 граммов белого сахара;

2 яйца;

300 граммов муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

150 граммов белого шоколада (нарезать кусочками);

100 граммов орехов макадамия (нарезать);

1 чайная ложка ванильного экстракта;

щепотка соли.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте масло с сахаром до однородной массы. Добавьте яйца и ваниль, взбейте до пышности. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в масляную смесь. Вмешайте белый шоколад и тертые орехи макадамия. Сформируйте из теста шарики и выложите их на противень. Выпекайте 10-12 минут до золотистого цвета.

Курица в ореховом соусе с макадамией

Ингредиенты

4 куриных филе;

150 граммов орехов макадамия;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка лимонного сока;

200 миллилитров кокосового молока;

2 столовых ложки оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

зелень для украшения.

Приготовление