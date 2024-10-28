Врач рассказала о профилактике ранних морщин

Заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух рассказала о профилактике ранних морщин.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на подмосковный Минздрав.

«Для предотвращения морщин необходимо следить за здоровьем, принимая во внимание факторы, способствующие их появлению. При этом консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может оказаться полезной для разработки индивидуального плана ухода и подбора эффективных средств», — заявила Авербух.

К причинам возникновения морщин относится генетика, ультрафиолетовое излучение, вредные привычки, стресс, недостаток сна, неправильное питание.

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