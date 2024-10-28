В материале также найдёте полезные рецепты с этим корнеплодом.

«Свёкла известна ещё с X века, то есть со времён Древней Руси. Она повсеместно распространена в России и доступна круглый год, что делает её одним из самых популярных корнеплодов».

Полезные свойства свёклы для здоровья

Свёкла богата витаминами и микроэлементами. Суточная порция свёклы (150-200 г) содержит витамин В9 (40–50%), витамин В6 (7–10%), кремний (400–500%), хром (60–80%) и медь (20–30%). Кроме того, в её составе есть уникальные компоненты — клетчатка, диетические нитраты, витамин U и бетаин.

Антиоксидантное действие

Свёкла и свекольный сок оказывают выраженное антиоксидантное действие, а значит, тормозят развитие хронических заболеваний и процессы старения. Бетаин в составе продукта:

нейтрализует свободные радикалы. Они атакуют белки, ферменты, ДНК, липиды и рецепторы клеточных мембран, нарушая их структуру и функцию;

повышает уровень глутатиона — антиоксидантный фермент, который улучшает стабильность клеточной мембраны и защищает клетки от повреждений.

Исследование показало, что антиоксидантные свойства свёклы не утрачиваются при тепловой обработке.

Влияние на сердечно-сосудистую систему

Свёкольный сок расширяет сосуды и увеличивает содержание кислорода в крови. За счёт чего снижает давление, препятствуя развитию гипертонии и образованию тромбов.

Корнеплод улучшает липидный профиль, способствуя профилактике атеросклероза (процесс отложения холестерина в стенке сосудов). Пектин в составе свёкольной клетчатки снижает уровень «плохого» холестерина.

Бетаин и витамин U в составе свёклы предупреждают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, так как снижают уровень гомоцистеина в крови, способного повреждать сосуды.

Вред от употребления свёклы для здоровья

Не рекомендуется употреблять свёклу в сыром виде и свекольный сок при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в период обострения. С осторожностью стоит включать в рацион корнеплод при:

синдроме раздражённого кишечника и склонности к диарее — корнеплод оказывает слабительное действие;

мочекаменной болезни и склонности к образованию оксалатных камней. Свёкла содержит щавелевую кислоту и относится к продуктам с высокой оксалатной плотностью.

После употребления в пищу свёклы моча может приобрести красноватый или розовый оттенок. Это состояние называется «битурия», оно не опасно.

Рекомендации по употреблению свёклы

Взрослым рекомендуется употреблять 150-200 г свёклы в день, или 250 мл свекольного сока. При грудном вскармливании вводить свёклу и свекольный сок в рацион мамы следует постепенно, отслеживая симптомы аллергии. Нежелательным реакциям от употребления продукта подвержены груднички и дети до трёх лет.

Дети от одного года до трёх лет: до 60 г корнеплода в день; свёкольный сок начиная от пары капель, доводя до 1-2 ст. л. в день в разбавленном виде в пропорции 3:1.

Дети от трёх до семи лет: 100 -150 г корнеплода в день; не более 4 ст. л. свёкольного сока в день в разбавленном виде в пропорции 3:1.

Дети старше семи лет: 150 -200 г корнеплода в день; свекольный сок 100-150 мл в день.

Как сохранить полезные свойства при приготовлении?

1. Свёклу рекомендуется варить в кожуре или тушить в небольшом количестве жидкости. Так как наибольшие потери важного вещества бетаина (до 80%) происходят при кипячении.

2. В кислой среде бетаин более устойчив. По этой причине при тушении рекомендуется добавлять уксус. Чтобы продлить срок хранения свекольного сока, можно добавить сок лимона.

3. Свежевыжатый свекольный сок рекомендуется отстаивать перед употреблением в течение двух-трёх часов в холодном тёмном месте, так как корнеплод может содержать чрезмерное количество нитратов.

Рецепты

Хумус из свёклы

Ингредиенты:

свёкла — 500 г;

семечки подсолнуха — 100 г;

семена кунжута — 100 г;

грецкие орехи — 100 г;

чеснок — 20 г;

оливковое масло — 160 мл;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Семена кунжута замочить в тёплой воде на 2-4 часа с добавлением 1 ст. л. нефильтрованного яблочного уксуса. Промыть после замачивания.

Семечки подсолнуха замочить в тёплой воде на 12 часов. Промыть после замачивания.

Свёклу запечь с кожурой в фольге при температуре 220°С около одного часа или отварить до готовности. Очистить от кожуры.

Все ингредиенты погрузить в блендер и смешать до однородной массы, после чего протереть через сито до шелковистой фактуры.

Салат из свёклы с грецким орехом и козьим сыром

Ингредиенты:

свёкла — 2 шт. (средние);

грецкие орехи (очищенные) — 100 г;

козий сыр — 40 г;

оливковое масло — 4 ст. л;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: