Как избавиться от вредных привычек

Как дофамин участвует в формировании негативных зависимостей? Своим мнением поделился врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов. Об этом сообщает радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

«Награда, связанная с поведением, помогает закрепить привычку. Если что-то приносит удовольствие или облегчает страдания, приятный выброс дофамина в мозгу может вызвать желание сделать это снова. Так и формируется привычка – любая, хорошая или плохая. Важно помнить, что при частой стимуляции «незаслуженными» удовольствиями дофамин взлетает все выше и выше. И с каждым разом организм чувствует его все хуже и хуже», – рассказал диетолог.

Он посоветовал уменьшить количество «дешевых» удовольствий. Важно полностью исключить их. К примеру, ограничить потребление алкоголя, калорийной еды, меньше курить и т.д. Замена вредной привычки на полезную является эффективной стратегией, подытожил эксперт.