Можно ли есть мясо по утрам

Вред употребления мяса с утра преувеличен. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В разговоре с NEWS.ru специалист порекомендовала есть на завтрак нежирное мясо вместе с овощами.

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«Вред употребления мяса в первый прием пищи, то есть на завтрак, значимо преувеличен. Ранее считалось, что мясо, как достаточно тяжелую пищу, не следует употреблять на завтрак. Белковая пища на завтрак, наоборот, дает более длительное ощущение насыщения, чем быстрые углеводы, поэтому включать белок в утреннее меню очень даже рекомендуется», – рассказала врач.

Она также уточнила, что сочетание мяса с овощами сокращает риски онкологических процессов толстой кишки. Кроме того, организму требуется белок в каждый прием пищи. Разницы в способности организма переваривать мясо в зависимости от времени суток нет, подытожила эксперт.