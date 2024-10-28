Фитнес-тренер назвал самые эффективные кардиоупражнения

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал самые эффективные кардиоупражнения. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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В первую очередь Соломин выделил классические виды кардиотренировок — бег, ходьбу, плавание, езду на велосипеде и прыжки со скакалкой. Также он перечислил некоторые упражнения, которые можно выполнять дома или в зале: берпи, джампинг джек и выпрыгивания из приседаний.

Чтобы повысить эффективность кардиотренировки, Соломин посоветовал делать разминку и заминку, определить оптимальное количество занятий в неделю, их интенсивность и длительность.

«Тренировка, где чередуются разные высокоинтенсивные упражнения, полезнее, чем монотонная нагрузка в виде бега или ходьбы», — добавил он.

Ранее Соломин рассказал, какую физическую активность выбрать для жиросжигания. Специалист отметил, что для похудения важны как силовые, так и кардиотренировки.