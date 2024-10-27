Названы лучшие упражнения для проблемных зон

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для проблемных зон. Ее слова приводит Men Today.

Для начала эксперт рекомендовала спартанские подъемы. Для их выполнения нужно лечь на пол, выпрямив ноги, после чего следует приподнять руки и ноги примерно на десять сантиметров от пола, напрячь пресс, приподнять тело коленями к груди. После этого необходимо снова выпрямить руки и ноги, но не класть их на пол.

Следующим упражнением станет планка с отягощением. Для ее выполнения нужно встать в упор лежа на локтях, взять дополнительное отягощение и простоять с ним некоторое время, затем сбросить отягощение и простоять еще несколько секунд.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы замотивировать себя на занятия спортом. Специалист рекомендовала установить реальные цели, а также заранее планировать тренировки и записывать их в календарь.