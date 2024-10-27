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Названы лучшие упражнения для проблемных зон

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для проблемных зон. Ее слова приводит Men Today.

Названы лучшие упражнения для проблемных зон
© РИА Новости

Для начала эксперт рекомендовала спартанские подъемы. Для их выполнения нужно лечь на пол, выпрямив ноги, после чего следует приподнять руки и ноги примерно на десять сантиметров от пола, напрячь пресс, приподнять тело коленями к груди. После этого необходимо снова выпрямить руки и ноги, но не класть их на пол.

Следующим упражнением станет планка с отягощением. Для ее выполнения нужно встать в упор лежа на локтях, взять дополнительное отягощение и простоять с ним некоторое время, затем сбросить отягощение и простоять еще несколько секунд.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы замотивировать себя на занятия спортом. Специалист рекомендовала установить реальные цели, а также заранее планировать тренировки и записывать их в календарь.

ЗОЖ
Елена Соболь