Мужчинам и женщинам нужны разные блюда на завтрак

Диетологи раскрыли самые эффективные варианты завтраков как для женщин, так и для мужчин.

Так, мужчинам специалисты порекомендовали отдавать предпочтение высокоуглеводным блюдам, таким, как овсянка или крупы. Женщинам же будет лучше съесть что-либо с большим количеством жиров (авокадо, омлет), передает Science Direct.

Именно эти блюда помогут представителям обоих полов дольше чувствовать насыщение и снизить скорость накопления жировых отложений, а также эффективно регулировать уровень сахара в крови.

Ученые заявляют, что различия между женщинами и мужчинами заключаются в потреблении энергии и накоплении жира, которые могут быть связаны с циклом TG-FFA.