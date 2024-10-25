Уролог рассказал о главных врагах хорошей эрекции и высокого либидо

Уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян рассказал, что, помимо возраста и генетики, на сексуальное здоровье мужчины влияет множество факторов, на которые можно воздействовать. Главных врагов эрекции и либидо он перечислил в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

По словам врача, для полноценной интимной жизни можно многое исправить самому, например, отказаться от малоподвижного образа жизни, просмотра порно и частой мастурбации.

Также врагами эрекции уролог назвал повышенные холестерин и давление, недостаточный уровень тестостерона, болезни сосудов и травмы таза, ишемическую болезнь сердца и заболевания позвоночника. Негативно сказываются на потенции и либидо и такие мужские болезни, как простатит, уретрит, аденома простаты, продолжил он.

«Главные враги вашего либидо -- это недостаток витамина D, недосып, повышенное потребление сахара и углеводов и недостаток в рационе белка, лишний вес (особенно наличие пуза), нерегулярная половая жизнь, болезни печени и щитовидной железы, тяжелые тренировки и злоупотребление стероидами», - Марк Гадзиян уролог, андролог.

Кроме того, как отметил Гадзиян, вредят как сексуальному желанию, так и полноценной эрекции хронический стресс и депрессия, курение, злоупотребление наркотиками и алкоголем.

Ранее Марк Гадзиян связал злоупотребление алкоголем с развитием семи видов рака. К ним он отнес рак молочной железы, полости рта, глотки, пищевода, печени, гортани, прямого и толстого кишечника.