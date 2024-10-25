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Обнаружен доступный способ смягчить симптомы похмелья

Регулярные интенсивные физические упражнения могут смягчить симптомы похмелья. Об этом пишет издание The New Daily со ссылкой на выводы ученых.

Обнаружен доступный способ смягчить симптомы похмелья
© Lenta.ru

Исследователи провели научный эксперимент, в котором приняли участие 1676 студентов, хотя бы раз испытывавших похмелье за последние три месяца. Участники заполнили онлайн-опросник, в котором рассказали о количестве выпиваемых спиртных напитков, уровне физической активности, а также частоте и тяжести похмелья.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что те, кто употреблял большое количество алкоголя, но не занимался спортом, чаще и сильнее мучились от последствий. При этом у участников, хотя бы полчаса в день уделявших физическим нагрузкам, негативные последствия опьянения были выражены менее ярко. Это, по мнению исследователей, доказывает, что физическая активность может стать доступным способом борьбы с похмельем.

В своей работе эксперты также обратили внимание, что одним из лучших средств для снятия неприятных симптомов после употребления алкоголя является сон, а его качество улучшается благодаря спорту. В то же время ученые признали, что их гипотеза требует дальнейшего изучения.

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