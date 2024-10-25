Семь «диетических» продуктов, которые не несут пользы

Эксперты красноярского Роспотребнадзора выделили 7 продуктов, которые могут преподноситься как полезные, но на самом деле обманчивы. Об этом сообщила интернет-газета Newslab.ru.

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Среди таких продуктов специалисты отметили сладкие йогурты и творожки из-за высокого содержания сахара (до 15 %). В список попали также соки и нектары, которые менее полезны из-за недостаточного количества клетчатки по сравнению с цельными фруктами.

В категорию «оборотней-продуктов» попали обезжиренная молочка из-за отсутствия жира, который помогает усвоению кальция. Мюсли, часто считаемые здоровым завтраком, могут содержать много сахара, а в кашах быстрого приготовления снижены питательные свойства из-за сильно измельченной крупы и ароматизаторов.

Протеиновые батончики также могут быть обманчивыми, так как содержание углеводов и жира на этикетке занижено, а количество белка завышено. По словам специалистов продукты без глютена не является вредными для организма, за исключением ситуаций, когда присутствует генетически обусловленное заболевание целиакия, приводящее к непереносимости этого белка.