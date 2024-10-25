Диетолог раскрыла, какого витамина чаще всего не хватает людям

Людям, которые живут вдалеке от моря, часто не хватает витамина D, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, авитаминоза в прямом смысле этого понятия на самом деле не существует.

Авитаминоза как такового нет. Обычно это бывает, когда человек либо проживает в очень неблагоприятной обстановке, либо не хватает какого-то даже одного витамина, — объяснила врач.

Диетолог отметила, что, если есть дефицит витамина D, могут появиться депрессия и раздражительность. Также могут снизиться мозговая деятельность и уровень витамина C. Даже если не хватает всего одного витамина, может ухудшиться состояние. Чтобы этого избежать, следует укреплять организм.

Нужно ежедневно употреблять витамины, укреплять свой организм. Накопить с лета невозможно. В машину же вы не два раза в год хороший бензин заливаете, а постоянно. Это длительный, систематический процесс. Нам нужно, чтобы организм вырабатывал нормальные вещества, — добавила Соломатина.

Ранее Елена Соломатина посоветовала разнообразить рацион, например, есть квашеную капусту, чтобы восполнить недостающие витамины. По ее словам, в ней много полезных веществ и пищевых волокон.