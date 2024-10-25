Семь золотых правил для всех, кто рассчитывает стать долгожителем

Долголетие может быть не только джекпотом в генетической лотерее, но и результатом совокупности факторов. Следующие 7 правил для тех, кто готов беречь здоровье с молодых лет, не надеясь на счастливый случай.

© Super.ru

Ограничьте контакт пищи с пластиком

Микропластик — реальная проблема, а не выдумка фанатов теорий заговоров. И относиться к ней нужно серьезно, считают ученые. Исследователи обнаружили, что наличие микропластика в бляшках сонной артерии повышает риск инфаркта миокарда, инсульта или смерти от любой причины. И чем его больше, тем серьезнее угроза. Уже сегодня стоит отказаться хотя бы от разогрева пищи в пластиковых контейнерах, постараться не использовать бутылки и разделочные доски из этого материала. Неизвестно, какие еще тревожные открытия нас ждут в будущем.

Регулярно занимайтесь физической активностью

Возможно, вы не стремитесь стать звездой бодибилдинга, однако для поддержания здоровья подойдут практически любые тренировки. Считается, что люди начинают постепенно терять мышечную массу уже в 35 лет, поэтому упражнения сейчас станут ценной инвестицией в вашу физическую форму спустя десятилетия. Особенно важно движение тем, кто занят сидячей работой или большую часть времени находится в помещении. Даже простая ходьба и преодоление нескольких лестничных пролетов в день позволят вам заметить изменения в вашем самочувствии со временем.

Не забывайте об овощах и фруктах

Если в вашем рационе прежде было минимум растительной пищи, попробуйте для начала следовать простому правилу: пускай овощи и фрукты присутствуют в каждом приеме пищи. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, овощи и фрукты нужно употреблять каждый день — так организм получает достаточное количество клетчатки и менее склонен к неинфекционным заболеваниям и болезням сердца.

Заботьтесь о своем психическом здоровье

Меньшее, что можно сделать, — осознанно минимизировать количество стрессовых ситуаций. Кратковременное нервное напряжение — естественная реакция организма на раздражители. А вот хронический стресс может привести к множеству проблем со здоровьем. Специалисты связывают его с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, стресс, ко всему прочему, ускоряет старение.

Будьте примером

Хороший прием для тех, у кого есть дети: задуматься о том, какой пример вы подаете подрастающему поколению. Не жалко себя? Пожалейте наследников — ведь все основные привычки в области здоровья они возьмут именно с вас. Это не только отсутствие вредных привычек и, скажем, пробежки по утрам — важно, как принято питаться в семье. Если правильное питание — норма, вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье будущих поколений.

Обращайтесь к одним и тем же врачам

Кроме случаев, когда важно получить второе мнение по важным медицинским вопросам, желательно обращаться к одному и тому же терапевту и профильным специалистам. Дело в том, что времени приема недостаточно, чтобы вникнуть в историю ваших болезней. Врач сосредоточится на текущих симптомах и жалобах и может упустить из виду важный контекст. Тем более не стоит менять доктора в процессе лечения — прием некоторых лекарств нельзя резко прерывать. А новые назначения могут быть несовместимы с прежними.

Укрепляйте свои отношения

Согласно исследованиям, одиночество повышает риск смерти от всех причин, в том числе от рака. По данным Всемирной организации здравоохранения, одиночество — глобальная угроза для пожилых людей: отсутствие социальных связей повышает риск развития деменции на 50%, ишемической болезни сердца и инсульта — на 30%. По естественным причинам с годами круг общения, как правило, заметно сужается — поэтому активное общение и поддержание связей в молодости можно считать вкладом в будущее здоровье.