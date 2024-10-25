Нутрициолог: половину основного приема пищи должны составлять овощи

Интегративный и клинический нутрициолог Екатерина Дубровина рассказала о важности употребления достаточного количества овощей.

«Есть золотое правило питания: половина от каждого из трёх приёмов пищи должны составлять овощи. По пять — семь разноцветных овощей, ягод и несладких фруктов в тарелке — это то, к чему должен стремиться человек, осознавший важность заботы о своём микробиоме», — заявила она в беседе с ИА «Время Н».

По её словам, к овощной палитре можно добавить различные бобовые культуры, семена и орехи.

Как отметила Дубровина, растительная кухня богата витаминами, микроэлементами, аминокислотами.

Ранее, как сообщало «Радио 1», врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина заявила, что нужно ежедневно употреблять около 500 г овощей и фруктов.