Нутрициолог: половину основного приема пищи должны составлять овощи

Нутрициолог Дубровина: половину основного приёма пищи должны составлять овощи
Интегративный и клинический нутрициолог Екатерина Дубровина рассказала о важности употребления достаточного количества овощей.
«Есть золотое правило питания: половина от каждого из трёх приёмов пищи должны составлять овощи. По пять — семь разноцветных овощей, ягод и несладких фруктов в тарелке — это то, к чему должен стремиться человек, осознавший важность заботы о своём микробиоме», — заявила она в беседе с ИА «Время Н».
По её словам, к овощной палитре можно добавить различные бобовые культуры, семена и орехи.
Как отметила Дубровина, растительная кухня богата витаминами, микроэлементами, аминокислотами.
Ранее, как сообщало «Радио 1», врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина заявила, что нужно ежедневно употреблять около 500 г овощей и фруктов.