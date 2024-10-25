Здоровье мозга: что нужно и что нельзя делать для его поддержания

Осень — это традиционный сезон смены графиков, нового распорядка дня и новых обязанностей. А еще это отличное время для того, чтобы пересмотреть свои привычки по уходу за собой и своим здоровьем.

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«Исследования в области психологии показывают, что мы лучше формируем новые привычки в период "свежего старта", например, в начале нового года, после дня рождения, в начале семестра, при поступлении на новую работу и даже в начале месяца или недели», — объясняет психолог Марат Вахитов (стаж работы 15 лет).

Какие привычки стоит приобрести для здоровья мозга и какие лучше забыть?

Двигайтесь

Исследования показывают, что физическая активность сразу же повышает концентрацию внимания. Со временем она также способствует нейропластичности и росту новых клеток мозга, снижая риск развития деменции и когнитивных нарушений.

Физическая активность также связана с антидепрессивным и противотревожным эффектом благодаря выбросу эндорфинов, повышающих настроение. Старайтесь двигаться ежедневно, даже если это всего 10 минут, это все равно лучше, чем не делать вообще ничего.

Оставайтесь на связи

Поддержание социальных отношений с друзьями и семьей помогает мозгу быть более выносливым с возрастом, снижая риск снижения когнитивных способностей и слабоумия.

«Некоторые исследования даже показывают связь между социальной активностью и более сохранным объемом мозга в областях, отвечающих за память и другие мыслительные способности», — подчеркивает психолог.

Бросьте вызов моему уму

Поддерживать свой ум активным с помощью когнитивно стимулирующих занятий очень важно для здоровья мозга. Чтение, хобби или изучение чего-то нового — все это помогает сохранить остроту ума. Выбирая познавательные занятия, которые приносят вам радость, вы также сможете снять стресс и улучшить настроение.

Существует множество приятных занятий, которые помогут вам размять мозговые мышцы. Все, что заставляет вас думать и использовать когнитивные навыки, такие как память, внимание, язык, пространственные способности или решение проблем, имеет значение.

Итак, мы уже знаем, что нужно делать, чтобы построить более здоровый (и более счастливый) мозг, но как насчет того, чего делать не нужно? Вот несколько вещей, которых нужно стараться избегать.

Говорить «да» всему

Когда мы берем на себя слишком много — жонглируем всем и вся — забота о себе часто становится первым мячом, который вылетает из рук. Когда мы слишком заняты, уровень стресса повышается. Не нужно так делать: лучше меньше, да лучше. Отдайте приоритет своему здоровью и счастью, что поможет вам ярче проявлять себя и тех, кто вам дорог.

Еда в последнюю минуту

Слишком велик соблазн перекусить на ходу, в перерывах между занятиями и тренировками. Старайтесь избегать этого искушения, планируя полезные блюда на неделю вперед. А когда возникает необходимость быстро перекусить без всякого плана (потому что такое случается!), выбирайте варианты, полезные для сердца и мозга, а не фастфуд.

Спать меньше шести часов

Ложиться спать слишком поздно или просыпаться слишком рано, чтобы «все успеть» (ведь все никогда не успевается, правда?), почти никогда не стоит того. Лучше спать семь-восемь часов каждую ночь (обязательно больше шести), чтобы чувствовать себя наилучшим образом. Это помогает разуму оставаться более острым в краткосрочной перспективе и более устойчивым в долгосрочной, а еще — повышает настроение и уровень энергии.

Игнорирование негативных эмоций и стресса

Легко игнорировать предупреждающие признаки стресса и эмоционального выгорания, пропуская их через себя в надежде, что они пройдут, если мы не будем заострять на них внимание. Однако игнорирование стресса со временем приводит к еще большим проблемам. Остановившись и устранив эмоции и стресс в момент их возникновения, мы сможем лучше справиться с ними до того, как они выйдут из-под контроля. Дополнительный бонус? Чем лучше мы распознаем свои эмоции и стресс, тем эффективнее наш мозг справляется с ними!