Терапевты дали советы, как сохранить ясную память

Тренировка мозга — ключ к сохранению хорошей памяти в любом возрасте. И речь идет не только о физических упражнениях, но и об интеллектуальных. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали врачи-терапевты.

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Они посоветовали простые упражнения для мозга, например, чистить зубы не доминирующей рукой, учить стихи и загадки, решать кроссворды и логические задачи, играть в шахматы, выполнять повседневные действия с закрытыми глазами и собирать пазлы и раскрашивать картины по номерам.

Также эксперты выделили, что занятия йогой, медитациями и физическими упражнениями также способствуют развитию памяти.

Как передают «Аргументы недели», следует соблюдать питьевой режим и включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина B.

В то же время врач-невролог сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева рассказала «Вечерней Москве», что нарушение памяти — одна из частых жалоб, с которыми люди, особенно пожилого возраста, обращаются к неврологам.