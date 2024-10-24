Врач рассказала, какая ошибка на тренировках угрожает женскому здоровью

По окончании тренировки мокрая спортивная одежда из синтетической ткани становится идеальной средой для размножения бактерий, выступающих возбудителями цистита. Об этом изданию Daily Mail рассказала эксперт по женскому здоровью Кэтрин Худ, получившая степень бакалавра медицины и хирургии (MBBS) в Оксфордском Университете.

© Газета.Ru

Каждая третья женщина сталкивается с циститом — наиболее распространенной инфекцией мочевыводящих путей (ИМП). Болезнь сопровождается болью, жжением и частыми позывами к мочеиспусканию. Причиной цистита становятся бактерии, которые проникают в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал. Чаще всего это бактерии, естественно присутствующие в прямой кишке или влагалище, которые распространяются на уретру.

Доктор Худ предупреждает, что ношение спортивной одежды из синтетических материалов может увеличить риск инфекции. Нейлон, полиэстер и лайкра плохо пропускают воздух, задерживая влагу во время тренировок, что создает благоприятную среду для размножения бактерий. Леггинсы, плотно прилегающие к телу, могут дополнительно способствовать попаданию бактерий в мочевыводящие пути.

Доктор Худ подчеркивает, что риск цистита повышается, если долго находиться в потной и влажной спортивной одежде. Для снижения вероятности инфекции после тренировки необходимо как можно скорее переодеться и принять душ.