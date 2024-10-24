Подолог рассказала, в каких маникюрных салонах можно подхватить инфекцию

Жительница Пскова заразилась ВИЧ после маникюра – об этом сообщили в пресс-службе больницы, где девушка проходила обследование. Это не первый случай, когда некачественные бьюти-услуги приводят к тяжелым для здоровья последствиям. Вместе с экспертами разбираемся, как не попасть в подобную ситуацию.

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"Не подозревала о вирусе"

Жительница Пскова узнала о своем положительном ВИЧ-статусе случайно, когда обратилась в местную инфекционную больницу с другой проблемой. Наличие у нее заболевания показали рядовые обследования, рассказали в пресс-службе медучреждения.

В ходе эпидемиологического расследования врачам удалось установить, что пациентка могла заразиться после регулярного посещения маникюрного салона. Других возможных источников инфекции обнаружено не было.

"Как призналась пострадавшая, она никогда не интересовалась способами обработки инструментов и не проходила тестирование. Никаких симптомов вируса на тот момент не проявлялось, и женщина о нем даже не подозревала", – из сообщения пресс-службы Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Это не единственный инцидент, связанный с тяжелыми последствиями для здоровья от процедуры. Например, у москвички Алины через несколько дней после маникюра начали

отслаиваться ногти. Когда она обратилась с проблемой в салон, ей предложил выполнить "протезирование" – процедура продолжалась три месяца и привела только к тому, что боль в пальцах пострадавшей усилилась.

Оказалось, что мастера навязали Алине несуществующую услугу и выполнили свою работу некачественно. В результате два ее ногтя расщепились, а подолог впоследствии диагностировал москвичке термический ожог и грибок.

Человеческий фактор

Заражение гепатитом В и С, а также ВИЧ происходит, если на инструментах, которыми выполняется маникюр, остается небольшое количество крови, объяснила Москве 24 врач-инфекционист Елена Мескина.

Кроме того, через длительный контакт с кожей клиентам бьюти-салонов может передаваться и грибок. Однако такие случаи практически не фиксируются, поскольку инфекция лучше сохраняется на влажных, рыхлых поверхностях, нежели на металлических инструментах.

"У нас есть разные инфекции, например бактериальные, и, если человек болен той же стафилококковой или стрептококковой инфекцией, она тоже может передаться. Крайне редко может встретиться еще и герпетическая инфекция, которая вызывает панариций", – Елена Мескина, врач-инфекционист.

При этом врач подчеркнула, что, если инструменты в маникюрном салоне обрабатываются по санитарным нормам, вероятность заражения практически нулевая.

При этом определить, какого качества услуги оказываются в салоне, несложно: в первую очередь речь идет об опрятном внешнем виде мастеров, чистоте помещения и организации пространства, рассказала Москве 24 подолог, бьюти-эксперт Дарья Волкова.

"Приходя в салон, нужно сразу узнать, как проходит стерилизация инструментов. И если администратор или специалист отвечает с заминками, должны возникать вопросы. Конечно, зоны стерилизации, как правило, расположены отдельно, и войти в них в уличной одежде просто так нельзя. Но посмотреть, есть ли там сухожаровые шкафы или автоклавы (аппараты для дезинфекции. – Прим. ред.), запечатаны ли пакеты с инструментами, не лежат ли рядом с физраствором посторонние предметы, можно", – Дарья Волкова, подолог.

При этом все не металлические инструменты – пилки, апельсиновые палочки, салфетки и так далее – должны использоваться одноразово, предупредила эксперт.