Эндокринолог призвал покупать йодированную соль

Это поможет предотвратить ряд патологических состояний.

Рекомендацию в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Валентин Фадеев.

«На сегодняшний день большинство государств всю соль йодируют. Вся соль была йодирована в Советском Союзе. Сейчас соль йодирована во всех странах СНГ, кроме России и Украины. Мы обсуждаем проект о всеобщем йодировании соли, который уже столетнюю историю имеет. Несмотря на мощнейшие исследования, на нас внимание не обращают. Мы стучимся в дверь, нас выгоняют, ничего в этом плане государство не делает. Поэтому всем простым обывателям рекомендуем вместо обычной соли покупать йодированную».

Ранее Елена Малышева обратилась к Госдуме с призывом вернуть практику йодирования соли.

Врач и телеведущая выступила с обращением к депутатам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Она отметила, что по данным исследований, у многих жителей страны наблюдается дефицит йода, что приводит к проблемам в развитии у детей, а также к трудностям в работе щитовидной железы.