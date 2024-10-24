Смещения и дисфункции: к чему приводят опасные сексуальные практики

Секс при неправильном подходе может нанести серьезный удар по здоровью, причем как в случае с мужчинами, так и с женщинами. Сексолог и психотерапевт Лилия Гарипова рассказала нам, в каких случаях интимная близость приносит больше вреда, чем удовольствия.

Секс на весу

Очень часто проблемы начинаются в моменте, когда пара не может свободно говорить о сексе и женщина передает управление сильному партнеру. Мужчина сам выбирает позы, при этом не ориентируется на ощущения и, в целом, на безопасность женщины. Такое случается нередко. Как говорит наш эксперт, некоторые популярные позы, обожаемые мужчинами, наносят женскому организму серьезный вред.

Сексолог: «Коленно-локтевая поза, в которой мужчина не придерживает партнершу, опасна для нее смещением таза».

Женское тело более уязвимо, в результате после близости в неудачной позе дама сталкивается с проблемами в репродуктивной системе.

Лубриканты с анестезией

Кажется, подобные средства призваны облегчить процесс, особенно если мы говорим о женщине. Однако наш эксперт не согласна с тем, что обезболивание во время секса полезно. Проблема в том, что анестезия не дает поймать момент, когда нужно остановиться и прекратить секс в конкретной позе. В противном случае женщину ждут серьезные повреждения тканей с последующим кровотечением. Сексолог рекомендует больше времени посвятить прелюдии, которая поможет возбудить партнера настолько, что вам не понадобится блокировщик чувствительности.

Активное применения мужской силы

К сожалению, мужчины часто не рассчитывают силу, когда речь идет о контакте с женщиной. В некоторых практиках требуется активное использование рук, особенно в сквирте. Мужчина в порыве страсти может просто не среагировать на сигналы женщины остановиться, из-за чего может произойти разрыв стенки мочевого пузыря, что крайне опасно. Не забываем и про нарушение работы сфинктера, если пара увлекается мануальными практиками на регулярной основе. Такие ситуации происходят намного чаще, чем вам кажется.