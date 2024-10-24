Врач назвала продукты, из-за которых появляются морщины

Употребление жареных и сладких продуктов, а также красного мяса может привести к раннему появлению морщин. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, в первую очередь для кожи вредны жареные продукты – особенно те, которые имеют в своем составе глюкозу и сахара. В частности, речь идет о пончиках, фастфуде, жареном картофеле и продуктах в панировке.

"Все они фактически связываются с нашими белками и вызывают поперечные сшивки. Внешне это проявляется морщинами, ухудшением цвета лица. Раннему появлению морщин могут способствовать и сладкие продукты, поскольку они разрушают коллаген", – указала эксперт.

Соломатина добавила, что часто сладкоежку можно распознать по "сахарному" лицу: оно тусклое, не светится и имеет морщины.

"Еще один продукт – красное мясо, его можно употреблять не чаще одного-двух раз в неделю. Оно вызывает выработку гомоцистеина – аминокислоты, которая провоцирует воспаление, что тоже способствует появлению морщин", – объяснила Соломатина.

Чтобы отсрочить процесс деформации кожи, диетолог порекомендовала включить в рацион продукты с содержанием бета-каротина – предшественника витамина A. Его источником являются красные, желтые и зеленые овощи и фрукты.

Помогает поддержать красоту и витамин E, который содержится в маслах, семечках и орехах. Не менее полезно есть продукты с омегой-3, которой богата жирная рыба, сказала Соломатина.

"Нам нужен хорошо усваиваемый белок, он будет являться строительным материалом для клеток. Это рыба, индейка, курица. Лучше есть продукты в тушеном, вареном или запеченном виде", – указала эксперт.

Помимо прочего, Соломатина посоветовала ежедневно пить воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса.

"Многие лишают себя жиров, но они тоже важны. Гидролипидный слой защищает нашу кожу от высыхания и повреждения. Можно употреблять оливковое, льняное масло, раз в день есть кусочек сливочного масла или маленький кусок сала".

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