Врач Соломатина: отказ от молочных продуктов грозит проблемами со здоровьем

Полный отказ от молочных продуктов может спровоцировать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Pravda.Ru. По ее словам, человеческий организм имеет определенные генетические пределы адаптации, поэтому важно следить за тем, чтобы в нем не возникал дефицит важных нутриентов. Она отметила, что молочным продуктам можно найти замену, однако это может быть не самым оптимальным подходом. Соломатина уточнила, что отсутствие таких продуктов в рационе может оказать негативное воздействие на стрессоустойчивость, иммунитет и восприимчивость к вирусам. Если функции организма не нарушены, отказ от молочных продуктов является нецелесообразным, заключила она. Врач-эндокринолог, диетолог "Клиника Фомина Пермь" Яна Королева до этого рассказала "Газете.Ru", что людям нужно искать альтернативные источники кальция, если они не хотят или не могут потреблять молочные продукты. Лучше из них — это зелень, капуста, консервированная рыба, соя и орехи.