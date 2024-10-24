Офтальмолог объяснил, что сильнее всего «сажает» зрение

Для сохранения здоровья глаз необходимо правильно организовывать освещение, особенно при чтении или работе с гаджетами. Офтальмолог ГУЗ ТО Тульской областной клинической больницы Валентина Асташова объяснила, что чтение в условиях слабого света может вызывать дискомфорт, поскольку глаза перенапрягаются, им сложнее сфокусироваться. Это может привести к усталости глаз, сухости и даже головным болям, однако при здоровом зрении последствия временные и исчезают при нормализации освещения.

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Врач подчеркнула важность яркого освещения для людей с определенными заболеваниями глаз. Так, у подростков с близорукостью чтение при недостаточном освещении может способствовать прогрессированию болезни. А взрослые с дальнозоркостью находятся в зоне риска развития приступа глаукомы, если читают в условиях слабого света. Этот приступ может привести к серьезной потере зрения, и именно поэтому нужно избегать чтения в полумраке при наличии подобных заболеваний.

Для комфортного чтения Асташова рекомендует использовать мягкий, рассеянный тёплый свет и обращать внимание на его направление при записи. Например, свет должен падать с противоположной стороны рабочей руки, чтобы избежать тени.

Кроме того, врач обсудила влияние современных гаджетов на зрение, особенно в детском возрасте. Чрезмерное их использование без соблюдения режима труда и отдыха может привести к близорукости у детей и развитию так называемого «компьютерного синдрома» у взрослых. Чтобы минимизировать вред от экранов, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, а также своевременно обращаться к офтальмологу при первых признаках ухудшения зрения, подытожила специалист «Тульской службе новостей».

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