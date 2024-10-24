К чему может привести перекус на ходу

Быстрые перекусы не лучшим образом сказываются на работе органов ЖКТ. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

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В разговоре с РИА Новости врач уточнила, что привычка питаться на ходу не дает еде усвоиться, поэтому в последующем приводит к тяжести в желудке, несварению.

Более того, когда человек спешит, он не пережевывает должным образом пищу, которая к тому же передвигается по ЖКТ быстрее, чем надо.

Ферменты и секрет не успевают выделиться, поэтому еда практически не переваривается. Это в свою очередь ухудшает процесс усвоения питательных веществ. При регулярных перекусах это ведет к образованию дефицита витаминов и минералов.

Поэтому Ильяшенко настаивает, что от перекусов нужно отказаться, сделав выбор в пользу регулярного приема пищи с интервалом в несколько часов и небольшими порциями.

«В этом случае больше шансов, что основная масса питательных веществ из ежедневного рациона попадёт в организм», - объяснила врач.

Ранее нутрициолог Ната Гончар рассказала, какую еду можно отнести к фастфуду, а также объяснила, как часто можно есть такую пищу.

Между тем, если отказаться от перекуса невозможно, эксперт Александр Гудимова советует выбирать продукты, которые не нанесут организму такого вреда как фастфуд.

Речь о сушеных или сублимированных ягодах, злаковых, протеиновых и фруктово-ореховых батончиках, мюсли, снеках и орехах.