Стало известно, как можно есть, но при этом худеть

Мечта многих – есть все, что хочется, и при этом худеть. Звучит как утопия? Не совсем. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова утверждает: есть и худеть возможно, но только при грамотном подходе к питанию. Ключ к успеху – не в жестких диетах и подсчете калорий, а в правильной комбинации продуктов и осознанном выборе.

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Забудьте о мучительных ограничениях и изнурительных тренировках ради сомнительного результата. Строгие диеты, как правило, приводят к временному снижению веса, после которого килограммы возвращаются с лихвой, а зачастую и с "довеском". Дело не только в лишних килограммах, но и в негативном влиянии на физическое и психическое здоровье. Стресс от постоянного самоограничения может привести к срывам и еще большему набору веса.

В чем же секрет? По словам Антиповой, важно употреблять продукты, переваривание которых требует от организма значительных энергетических затрат. Это своего рода "обман" организма: он тратит больше калорий на переработку пищи, чем получает из нее. К таким продуктам относятся: салат, щавель, зеленая фасоль, белокочанная и брокколи капуста, морковь, петрушка, цукини, укроп, огурцы, помидоры, редис, свекла. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами, обеспечивая чувство сытости на длительное время.

Также это ананас, арбуз, цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), яблоки. Они также содержат клетчатку и полезные вещества, способствуя нормализации пищеварения и обмена веществ.

Ежедневное включение этих продуктов в рацион – важнейший элемент системы. Однако, не стоит забывать о балансе. Рацион должен содержать белки, жиры и углеводы, необходимые для полноценного функционирования организма. Полный отказ от каких-либо макронутриентов не только неэффективен, но и вреден для здоровья.

Антипова подчеркивает, что важно не количество потребляемых калорий, а их качество. Два блюда с одинаковой калорийностью могут иметь совершенно разную пищевую ценность. Например, 100 калорий из чипсов и 100 калорий из зеленого салата принесут организму совершенно разные результаты. Салат обеспечит чувство сытости, полезные вещества и затраты энергии на переваривание, а чипсы – лишь быстрый выброс энергии и чувство голода через короткий промежуток времени.

Не стоит забывать, что пища – источник энергии, необходимый для всех процессов в организме. Режим питания должен быть рациональным, исключающим как жесткие ограничения, так и переедание. Прислушивайтесь к своему телу, естественному чувству голода и сытости.

Ранее сообщалось, что худеть более чем на 4 кг в месяц вредно для здоровья. Также диетолог предупредила об опасности подсчета калорий.