Как есть хурму и худеть: советы диетологов

Осенью начинается сезон хурмы — вкусного и полезного плода, который к тому же радует глаз своим ярким цветом. Некоторые люди утверждают, что благодаря ее добавлению в рацион можно похудеть, избавиться от отеков и лишней жидкости в организме. Правда ли, что можно похудеть с помощью хурмы и чем еще полезен этот плод, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

© Вечерняя Москва

Как есть хурму и худеть

Пользователи Сети считают, что хурма относится к низкокалорийным продуктам. Однако это не так, сообщила гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова.

Низкокалорийными продуктами в диетологии считаются те, которые имеют менее 50 килокалорий в 100 граммах продукта. В хурме на этот вес приходится 67 килокалорий, — обратила внимание эксперт.

Придерживаясь любой монокомпонентной диеты, то есть состоящей из одного продукта, можно похудеть за счет того, что будет создан дефицит калорий. Диета на одной только хурме — не исключение, но это опасная затея, предостерегла врач:

В этом фрукте содержатся волокна, которые надолго даруют чувство сытости, но также долго они покидают желудочно-кишечный тракт. Поэтому при частом употреблении хурмы могут возникнуть запоры. К тому же эти волокна могут застревать в желудке, образовывать фитобезоар и приводить к различным проблемам.

Вместо монодиеты на хурме Дианова рекомендует изредка добавлять этот фрукт в рацион. Вместе с ним можно съесть орехи и запить все чашкой чая. Тогда получится сладкий и полезный перекус.

Лучше есть ее не каждый день, а один–два раза в неделю, пока идет сезон. И не нужно пытаться сидеть на диете, состоящей только из хурмы. А за разгрузочный день на этом фрукте можно поплатиться здоровьем, — подчеркнула диетолог.

По мнению же врача-диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, при достаточно сладком вкусе хурма имеет небольшую калорийность, что удобно для тех, кто сидит на диетах.

А из-за большого количества пищевых волокон она надолго утоляет чувство голода и способна улучшать пищеварение, — заверила собеседница «ВМ».

Норма употребления хурмы в сутки зависит от размеров плода. Но в среднем, если он крупный, рекомендуется съедать в сутки не больше двух фруктов, уточнила врач.

Писарева рекомендует делать ежедневный рацион как можно более разнообразным. Сезон хурмы — не повод питаться только этим фруктом.

Сегодня съели хурму, а завтра и далее добавили в рацион другие продукты, например, тыкву или кабачок. Затем можно повторить все сначала, — посоветовала эксперт.

Чем еще полезна хурма

По ее словам, цвет хурмы говорит о том, что этот фрукт богат бета-каротином — этот элемент полезен для кожи человека и его зрения.

Также в хурме содержится большое количество йода, что положительно влияет на работу щитовидной железы. А железо, калий, марганец и магний полезны для повышения уровня гемоглобина и улучшения водно-солевого баланса в организме, — отметила эксперт.

Содержание в хурме витаминов группы B способствует укреплению нервной системы, нормализации кровеносного давления и пищеварения.

Кому нужно есть хурму с осторожностью

Однако не стоит забывать, что в кожуре хурмы преобладают содержащие танин вещества, которые придают фрукту вяжущий вкус. Но у некоторых людей она может плохо перевариваться, из-за чего могут проявляться вздутие, запоры и метеоризм, предупредила медик.

Тем, кто склонен к таким проблемам, стоит быть аккуратными с потреблением хурмы: счищать с нее кожуру и не употреблять в большом количестве, а также термически ее обрабатывать, — посоветовала диетолог.

Помимо этого, в хурме находится достаточно много природных натуральных сахаров. Поэтому фрукт не рекомендуется употреблять в большом количестве людям, страдающим от сахарного диабета и камней в почках, подчеркнула врач.