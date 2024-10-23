Стало известно, кому вредно есть квашеную капусту

Квашеная капуста противопоказана людям с заболеваниями пищеварительной системы, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. Она уточнила, что данный продукт не рекомендуется употреблять в пищу в случае, если заболевание находится в стадии обострения.

Воздержаться следует людям, имеющим заболевания пищеварительной системы, язвенные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Также людям, имеющим синдром раздраженного кишечника, для них этот продукт может быть непереносим. Часть людей с этим заболеванием после употребления квашеной капусты будет отмечать вздутие, дискомфорт, боли по ходу кишечника, — сказала Круглова.

При этом диетолог отметила, что избежать проблем можно, если снизить количество потребляемой капусты или обработать ее термически, например приготовить щи.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что квашеная капуста обладает противовоспалительным действием, препятствует старению и развитию опухолей в организме. По его словам, в этом продукте содержится индол-3-карбинол. Он добавил, что квашеную капусту от свежей отличает хороший баланс «мягких» и «грубых» волокон. По словам врача, клетчатка способствует нормальной моторике кишечника и его регулярному очищению.