Как справиться с постоянной усталостью в перименопаузу

Это один из самых часто задаваемых вопросов, когда собираются группы женщин в пери- и климактерическом периоде или в разговоре подружек за рюмкой чая. Почему из порхающих всем довольных птичек мы постепенно превращаемся в переживающих по любому поводу особ, ведь с возрастом тревога усиливается? Откуда она берется, когда поводов волноваться вроде нет? И когда мы снова поймаем свой привычный дзен?

На самом деле, медики утверждают, что тревога, депрессия, перепады настроения и потеря уверенности в себе — распространенные симптомы перименопаузы и менопаузы, так почему же многие из нас не знают, что причиной проблем являются наши гормоны?

Почему тревожность усиливается в перименопаузе

Тревога — распространенный, но часто неправильно понимаемый симптом менопаузы и перименопаузы.

«Перед наступлением климакса уровни эстрогена и прогестерона колеблются неравномерно, с довольно резкими пиками и спадами. Эти колебания могут привести к изменению настроения и повышенной тревожности по мере приближения к менопаузе, когда уровень гормонов окончательно падает. Это не очень приятный и растянутый во времени переход, поэтому неудивительно, что колебания уровня гормонов будут вызывать колебания в вашем самочувствии», — рассказывает эндокринолог Эльвира Здомская (стаж работы 21 год).

Как проявляется тревога в перименопаузе

Тревога может быть единственным симптомом перименопаузы и менопаузы, который вы испытываете. Многие женщины не замечают этой связи и просто думают, что не справляются с ситуацией так хорошо, как раньше.

Если вы испытываете тревогу, вы, конечно, не одиноки. Тревога может случиться с каждым — в том числе и с теми, кто никогда раньше не сталкивался с проблемами психического здоровья. У вас могут быть легкие симптомы — как у многих женщин, а у других все может протекать тяжелее.

Физические симптомы тревоги могут включать в себя: учащенное сердцебиение, чувство недомогания или тошноты, дрожь или тремор, потливость, сухость во рту, боль в груди, головные боли, учащенное дыхание.

Вполне логично, что большинство женщин не осознают — многие из этих симптомов обусловлены гормонами. Перименопауза и менопауза совпадают с напряженным периодом в жизни женщины. Наши родители становятся немощными, наши дети по-прежнему требуют много времени и внимания, наши отношения нуждаются в заботе, а работа часто становится минным полем, поскольку эйджизм дает о себе знать. Многое заставляет нас испытывать тревогу.

Как лечить тревогу в перименопаузе

У каждого свой путь. Варианты лечения и управления похожи на те, что помогают справиться с симптомами депрессии.

«Если изменения вашего настроения связаны с перименопаузой и менопаузой, есть данные, что гормональная терапия может улучшить ваше настроение и тревожность. Возможно, стоит попробовать, даже на короткий период времени, чтобы понять, поможет ли она. Многие женщины приходят к выводу, что им необходимо использовать несколько подходов, чтобы справиться с симптомами», — говорит врач.

Существуют и холистические методы лечения, которые помогают справиться с симптомами перименопаузы естественным путем, например, снижение стресса с помощью медитации или методов релаксации. Помогут регулярные физические упражнения и сокращение употребления алкоголя — в любом случае это все из разряда здорового образа жизни.

«Когда вы проходите через менопаузу, важно очень хорошо заботиться о себе. Убедитесь, что вы высыпаетесь и занимаетесь спортом, а также едите здоровую, сбалансированную пищу, ограничивая сахар и обработанные продукты», — подчеркивает врач.

Важно помнить, что тревога — это нормальная реакция человека на стрессовые ситуации. Она становится проблемой, когда вам трудно контролировать свой страх, вы чувствуете себя напряженно или подавленно, и это мешает вам жить так, как вы хотите. А значит — нужно учиться смело смотреть страху в лицо и стараться оказываться сильнее него. Это не слишком просто, но вполне возможно!