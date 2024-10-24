Дуров призвал молодежь отказаться от алкоголя ради успешной жизни
Основатель Telegram Павел Дуров дал совет 20-летним: не употребляйте алкоголь, если хотите добиться успеха в жизни.
По словам миллиардера, он завязал со спиртным 20 лет назад и видел, как пагубная привычка разрушила жизни многих знаменитостей.
Алкоголь приводит к долгосрочным страданиям, затуманивая ясность ума и интуицию.
"Да, он может временно поднять настроение. Но это как взять кредит - вы вернете его с процентами. Краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания", - написал основатель популярного мессенджера в своем англоязычном Telegram-канале.
Дуров также посоветовал не поддаваться социальному давлению и не копировать вредные привычки большинства людей.
Отказаться надо и от фастфуда. Лучше заниматься спортом. Сохранение здоровья тела и ума увеличивает шансы на достижение выдающихся результатов, резюмировал миллиардер.