Дуров призвал молодежь отказаться от алкоголя ради успешной жизни

Основатель Telegram Павел Дуров дал совет 20-летним: не употребляйте алкоголь, если хотите добиться успеха в жизни.

По словам миллиардера, он завязал со спиртным 20 лет назад и видел, как пагубная привычка разрушила жизни многих знаменитостей.

Алкоголь приводит к долгосрочным страданиям, затуманивая ясность ума и интуицию.

"Да, он может временно поднять настроение. Но это как взять кредит - вы вернете его с процентами. Краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания", - написал основатель популярного мессенджера в своем англоязычном Telegram-канале.

Дуров также посоветовал не поддаваться социальному давлению и не копировать вредные привычки большинства людей.

Отказаться надо и от фастфуда. Лучше заниматься спортом. Сохранение здоровья тела и ума увеличивает шансы на достижение выдающихся результатов, резюмировал миллиардер.